В Бурятии руководитель «Байкалмелиоводхоза» незаконно сдал здание в аренду

В Кяхтинском районе Бурятии ФГБУ «Байкалмелиоводхоз» уличили в незаконной сдаче государственного имущества в аренду. Здание площадью 607 кв.м. было закреплено за учреждением на праве оперативного управления.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что руководитель «Байкалмелиоводхоза» для покрытия расходов на содержание помещения предоставил его в аренду предпринимателю для размещения мебельного магазина.

Все это провернули без согласования с собственником и государственным органом в сфере управления федеральным имуществом, а также без проведения конкурсных процедур. После вмешательства прокуратуры незаконный договор аренды расторгли.

«Также по постановлению прокуратуры за нарушение требований законодательства временно исполняющий обязанности директора учреждения привлечён к административной ответственности за распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в виде предупреждения», - заключили в прокуратуре региона.