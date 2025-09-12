Общество 12.09.2025 в 14:01

Из-за нехватки поваров детей в школах Бурятии перестали кормить

Родители пожаловались на школу в Гусиноозерске
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Из-за нехватки поваров детей в школах Бурятии перестали кормить

В Бурятии жители Гусиноозерска бьют тревогу – в школе №4 уже вторую неделю сентября стоит острая проблема с питанием. Из-за нехватки поваров дети, особенно в начальных классах, не получают полноценного горячего питания. Родители задаются вопросом: почему школьникам хотя бы не выдают перекусы — сок, яблоко или сухие пайки?

- В столовой должно работать девять сотрудников, но в данное время работает всего три. Администрация школы подаёт заявки в центр занятости, размещает вакансии, но пока безрезультатно. По закону средства федерального бюджета нельзя тратить на перекусы или сухие пайки, -подтверждает проблему начальник Селенгинского районного Управления образования Евгения Антохонова.

Сейчас в школе обучается более 1200 детей. Более 700 из них получают бесплатное питание. Многие из них сейчас остаются без горячих обедов. Между тем, родители уверены, что решить проблему можно только достойной оплатой труда поваров, пишут в ТГ-канале «Весь Гусиноозерск».

Фото: loon.site

Все новости

В МВД Бурятии появился новый зам
12.09.2025 в 14:32
В Улан-Удэ за смерть строителей нацмузея будет отвечать бригадир
12.09.2025 в 14:02
Из-за нехватки поваров детей в школах Бурятии перестали кормить
12.09.2025 в 14:01
В Бурятии руководитель «Байкалмелиоводхоза» незаконно сдал здание в аренду
12.09.2025 в 12:35
В Бурятии отремонтировали мост через Селенгу
12.09.2025 в 12:26
В Бурятии ветераны СВО будут взращивать казачат
12.09.2025 в 12:06
Улан-удэнцы помогли полиции задержать двух пьяных водителей
12.09.2025 в 12:03
В Улан-Удэ завершают ремонт Александровского сада
12.09.2025 в 12:02
В Бурятии на помощь бывшим зекам придет «Заря»
12.09.2025 в 11:38
Гаишников отправили в колонию за ускорение
12.09.2025 в 11:28
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В МВД Бурятии появился новый зам
Он будет курировать вопросы регистрации иностранцев
12.09.2025 в 14:32
В Бурятии руководитель «Байкалмелиоводхоза» незаконно сдал здание в аренду
Он провернул сделку с владельцем мебельного магазина
12.09.2025 в 12:35
В Бурятии отремонтировали мост через Селенгу
Еще два участка федеральной трассы отремонтируют в пригороде Улан-Удэ
12.09.2025 в 12:26
В Бурятии ветераны СВО будут взращивать казачат
Занятия будут проходить в новом патриотическом клубе
12.09.2025 в 12:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru