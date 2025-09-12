Из-за нехватки поваров детей в школах Бурятии перестали кормить

В Бурятии жители Гусиноозерска бьют тревогу – в школе №4 уже вторую неделю сентября стоит острая проблема с питанием. Из-за нехватки поваров дети, особенно в начальных классах, не получают полноценного горячего питания. Родители задаются вопросом: почему школьникам хотя бы не выдают перекусы — сок, яблоко или сухие пайки?

- В столовой должно работать девять сотрудников, но в данное время работает всего три. Администрация школы подаёт заявки в центр занятости, размещает вакансии, но пока безрезультатно. По закону средства федерального бюджета нельзя тратить на перекусы или сухие пайки, -подтверждает проблему начальник Селенгинского районного Управления образования Евгения Антохонова.

Сейчас в школе обучается более 1200 детей. Более 700 из них получают бесплатное питание. Многие из них сейчас остаются без горячих обедов. Между тем, родители уверены, что решить проблему можно только достойной оплатой труда поваров, пишут в ТГ-канале «Весь Гусиноозерск».

