В МВД Бурятии появился новый зам

В МВД Бурятии состоялись новые кадровые назначения. На должность заместителя министра внутренних дел по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан 9 сентября был назначен Валерий Прилепский. С октября 2016 года был начальником Управления по вопросам миграции регионального МВД.

Как рассказали в МВД, он родился 9 мая 1966 года в Новосибирской области и имеет два высших образования – педагогическое и юридическое.

Службу в органах внутренних дел начал в 1989 году в должности милиционера ИВС при Западно-Сибирском УВД на транспорте. С 1995 года по 2016 год занимал различные руководящие должности, в том числе: начальника отделения по борьбе с преступностью в сфере экономики в аэропорту Толмачево, начальника отдела по борьбе с тяжкими и особыми тяжкими экономическими преступлениями в Западно-Сибирском УВД на транспорте, начальника Алтайского Управления МВД.

Фото: МВД РБ