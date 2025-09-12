В Улан-Баторе откажутся от использования угля для отопления домохозяйств

Заместитель мэра столицы Монголии А. Амартувшин провёл встречу с представителями японской группы по сотрудничеству между Улан-Батором и японским городом Саппоро по поводу снижения парниковых выбросов и улучшения атмосферы. Об этом сообщает портал «Монцамэ».В ходе обсуждения он представил инициативы по декарбонизации города, внедрению геотермальных тепловых насосов и будущим совместным проектам.«Для решения проблемы загрязнения воздуха в Улан-Баторе мы планируем поэтапно отказаться от угля и перейти на газ, электроэнергию и возобновляемые источники энергии. Мы хотим перенять опыт японского города Саппоро с похожим климатом и реализовать в нашем городе проект в рамках Механизма совместного кредитования (JCM)», - отметил Амартувшин.«Проект по сокращению выбросов парниковых газов, реализуемый по совместному кредитному механизму, может быть осуществлен в Монголии с участием японских инвестиций. В нем предполагается использование экологически чистых и низкоэмиссионных технологий и продукции, характерных для передовых стран», - добавил он.Потребность в таком механизме подчеркнул Масанори Фудзии, член группы по сотрудничеству между городами: «Прежде всего, необходимо изменить источники выбросов парниковых газов. Полное устранение теплопотерь и меры по энергосбережению дадут значительные результаты. В будущем мы готовы расширять и укреплять сотрудничество с Улан-Батором, оказывая всестороннюю поддержку».В рамках реализации правительственной программы по новым 24 мегапроектов развития, в Улан-Баторе уже начаты поэтапные меры по снижению загрязнения воздуха. В частности, для отказа от угля утепляются и переводятся на газовые обогреватели 5 тысяч домохозяйств в пяти микрорайонах столицы с особенно высоким уровнем загрязнения.