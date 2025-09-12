Общество 12.09.2025 в 15:47
Жители Кызыла переезжают в Красноярск ради лечения
Единственный детский онколог в онкодиспансере уволился ещё в марте
Текст: Иван Иванов
В Туве из-за отсутствия детского онколога дети, болеющие раком, лишены возможности получить медицинскую помощь. Семьи ради лечения вынуждены переезжать за пределы республики. Об этом сообщил интернет-портал «108 канал Тыва».
О сложной ситуации в республиканском онкодиспансере рассказали родители детей, болеющих онкологией. С марта 2025 года в онкодиспансере не имеется детского врача-онколога. Сыну Айланы (имя изменено) в феврале прошлого года поставили диагноз «рак грудной клетки».
«Через детского онколога мы оформляли все квоты. Основное лечение получаем в Москве, где сыну оказывается квалифицированная помощь. После курса химиотерапии мы приезжаем в Туву, где мы должны сдавать анализы или по назначению врача проходить еще одну химиотерапию. Из-за того, что детский онколог в марте этого уволилась, нам пришлось переехать в Красноярск», — говорит Айлана.
Сейчас она вместе с сыном проживает в Красноярске, по поводу проблемного вопроса она написала обращение в министерство здравоохранения. В ведомстве ей сообщили, что администрацией онкологического диспансера ведется работа по привлечению врача с соответствующей квалификацией для переобучения на врача-детского онколога с предоставлением мер поддержки.
Проблему с детским онкологом подтвердила и другая мама. Ее дочке в 2019 году поставили диагноз «рак костей». Нормальной реабилитации для детей с онкологией в Туве нет. Иногда отказываются выдавать лекарства, которые входят в перечень жизненно важных, признается женщина. В настоящее семьи переезжают из Тувы, чтобы получить хоть какое-то лечение.
11 марта 2025 в республиканском онкодиспансере скончался 9-летний Авырал Ондар. Его родные рассказали, когда мальчику стало плохо, его отказались госпитализировать в онкологический диспансер.
Что на самом деле происходит в стенах республиканского диспансера, неизвестно. 108 канал направил запрос в адрес больницы и регионального Минздрава. В ответе ведомства указано, что запрашиваемая информация является врачебной тайной. А онкодиспансер и вовсе пригрозил 108 каналу уголовной ответственностью.
О сложной ситуации в республиканском онкодиспансере рассказали родители детей, болеющих онкологией. С марта 2025 года в онкодиспансере не имеется детского врача-онколога. Сыну Айланы (имя изменено) в феврале прошлого года поставили диагноз «рак грудной клетки».
«Через детского онколога мы оформляли все квоты. Основное лечение получаем в Москве, где сыну оказывается квалифицированная помощь. После курса химиотерапии мы приезжаем в Туву, где мы должны сдавать анализы или по назначению врача проходить еще одну химиотерапию. Из-за того, что детский онколог в марте этого уволилась, нам пришлось переехать в Красноярск», — говорит Айлана.
Сейчас она вместе с сыном проживает в Красноярске, по поводу проблемного вопроса она написала обращение в министерство здравоохранения. В ведомстве ей сообщили, что администрацией онкологического диспансера ведется работа по привлечению врача с соответствующей квалификацией для переобучения на врача-детского онколога с предоставлением мер поддержки.
Проблему с детским онкологом подтвердила и другая мама. Ее дочке в 2019 году поставили диагноз «рак костей». Нормальной реабилитации для детей с онкологией в Туве нет. Иногда отказываются выдавать лекарства, которые входят в перечень жизненно важных, признается женщина. В настоящее семьи переезжают из Тувы, чтобы получить хоть какое-то лечение.
11 марта 2025 в республиканском онкодиспансере скончался 9-летний Авырал Ондар. Его родные рассказали, когда мальчику стало плохо, его отказались госпитализировать в онкологический диспансер.
Что на самом деле происходит в стенах республиканского диспансера, неизвестно. 108 канал направил запрос в адрес больницы и регионального Минздрава. В ответе ведомства указано, что запрашиваемая информация является врачебной тайной. А онкодиспансер и вовсе пригрозил 108 каналу уголовной ответственностью.
Тегиздравоохранение