В Улан-Удэ после вмешательства прокуратуры ливневку привели в божеский вид

Ранее житель Улан-Удэ пожаловался в прокуратуру Железнодорожного района на неудовлетворительное состоянии ливневой канализации по улице Цивилева.

После его обращения на место выехали специалисты. В ходе осмотра проверяющие увидели, что там нет ливневых решеток – вместо них деревянные щиты. Кроме того, желоба канализации были захламлены мусором, песком и камнями.

«По итогам проверки прокуратурой внесено представление МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» с требованием устранить выявленные недостатки. Нарушения оперативно устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - отметили в прокуратуре Бурятии.