Общество 12.09.2025 в 15:53

В Улан-Удэ после вмешательства прокуратуры ливневку привели в божеский вид

Проверку провели после жалобы горожанина
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ после вмешательства прокуратуры ливневку привели в божеский вид
Фото: прокуратура Бурятии

Ранее житель Улан-Удэ пожаловался в прокуратуру Железнодорожного района на неудовлетворительное состоянии ливневой канализации по улице Цивилева.

После его обращения на место выехали специалисты. В ходе осмотра проверяющие увидели, что там нет ливневых решеток – вместо них деревянные щиты. Кроме того, желоба канализации были захламлены мусором, песком и камнями.

«По итогам проверки прокуратурой внесено представление МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» с требованием устранить выявленные недостатки. Нарушения оперативно устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Теги
ливневка прокуратура

Все новости

Жители Кызыла переезжают в Красноярск ради лечения
12.09.2025 в 15:47
Глава Бурятии выдвинул Евгения Коркина на пост зампреда
12.09.2025 в 15:22
В Улан-Баторе откажутся от использования угля для отопления домохозяйств
12.09.2025 в 15:08
В Улан-Удэ вычислили стрелка, ранившего девочку
12.09.2025 в 14:41
В МВД Бурятии появился новый зам
12.09.2025 в 14:32
В Улан-Удэ за смерть строителей нацмузея будет отвечать бригадир
12.09.2025 в 14:02
Из-за нехватки поваров детей в школах Бурятии перестали кормить
12.09.2025 в 14:01
В Бурятии руководитель «Байкалмелиоводхоза» незаконно сдал здание в аренду
12.09.2025 в 12:35
В Бурятии отремонтировали мост через Селенгу
12.09.2025 в 12:26
В Бурятии ветераны СВО будут взращивать казачат
12.09.2025 в 12:06
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
Жители Кызыла переезжают в Красноярск ради лечения
Единственный детский онколог в онкодиспансере уволился ещё в марте
12.09.2025 в 15:47
В Улан-Баторе откажутся от использования угля для отопления домохозяйств
Пять тысяч домовладений в столице Монголии переводят на газ
12.09.2025 в 15:08
В МВД Бурятии появился новый зам
Он будет курировать вопросы регистрации иностранцев
12.09.2025 в 14:32
Из-за нехватки поваров детей в школах Бурятии перестали кормить
Родители пожаловались на школу в Гусиноозерске
12.09.2025 в 14:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru