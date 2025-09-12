Общество 12.09.2025 в 16:28

Жительница Бурятии поборется за звание лучшего в России водителя трамвая

На конкурс отправится Елена Милютина
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии поборется за звание лучшего в России водителя трамвая
Фото: администрация Улан-Удэ

Сотрудница МУП «Управление трамвая» Елена Милютина представит столицу Бурятии на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая-2025». Состязание пройдет в Волгограде с 17 по 19 сентября и соберёт 44 участника из разных регионов (18+).

Елена пришла на улан-удэнское трамвайное предприятие в разгар пандемии. С того момента она уверенно овладела управлением новыми трамваями – «Львенком» и «Богатырём». В 2023 году женщину признали лучшим водителем трамвая в подгруппе участников со стажем до трех лет. К слову, она уже представляла нашу республику на таком же конкурсе, проводившемся в Коломне.

«Елена Милютина не только профессионал своего дела. Она ведет активный образ жизни, является обладателем золотого значка ГТО и регулярно участвует в спортивных мероприятиях коллектива», - подчеркнули в МУП «Управление трамвая».

Ранее «Номер один» сообщал о Надежде Башкировой, которая посвятила работе в трамвайном депо 50 лет жизни.

