Общество 12.09.2025 в 17:34

«Вам только ЭКО и остается»

34-летнюю женщину, мечтающую о ребенке, довели до слез в одной из новосибирских клиник
Текст: КП-Новосибирск
Фото: КП-Новосибирск
34-летняя жительница Новосибирска Наталья (имя изменено) и ее супруг мечтают о ребенке, но уже два года женщина не может забеременеть. За помощью сибирячка обратилась к местному репродуктологу. Но вместо консультации и поддержки, по словам Натальи, она столкнулась с цинизмом со стороны врача. Подробности – в материале КП-Новосибирск.

На первом приеме у репродуктолога Наталья предоставила все результаты обследований. И сразу же, утверждает женщина, разговор пошел лишь о деньгах.

- Он заявил, что квоту мне все равно не дадут. Хотя я об этом даже не спрашивала, я знала, что буду платить за ЭКО, - говорит Наталья. – А еще от него прозвучала фраза: «В протоколе ЭКО ваша матка никого интересовать не будет». Учитывая, что у меня эндометрит и эндометриоз, я ждала другого подхода. Ведь это можно вылечить за два-три месяца.

Наталья утверждает, что ей не нужны были сочувственные вздохи, она всего лишь ждала от врача конкретики и профессиональной поддержки.

- Мне достаточно было услышать: «Я помогу вам». Но вместо этого он спросил: «А что вы от меня хотите?». Я пришла к репродуктологу с фразой: «Я не могу забеременеть». Разве не очевидно, чего я хочу? – вспоминает женщина.

После приема женщина шла домой «как в тумане», и как только перешла порог квартиры – разрыдалась.

По словам Натальи, поиск «своего» врача – самый трудный этап. А такие реплики, как «затянули с возрастом», «резерв плохой», говорят с одной целью – надавить на болевую точку и убедить женщину в беспомощности.

- Многие приходят в отчаянии, и недобросовестные врачи этим пользуются. Современная медицина все больше похожа на бизнес, где у врачей не пациенты, а клиенты, - рассказывает женщина.

Сейчас Наталья наблюдается у другого врача и готовится к беременности. Она считает, что хороший врач – это прежде всего хороший человек.

- Это тот, кто видит в тебе не денежный мешок, а пациента, - объясняет женщина. – Новый доктор сказала мне: «Что не так с вашим возрастом? Подлечитесь, попробуете сами, а если не получится, подумаем про ЭКО». Это уже совсем другое отношение.

Для Натальи и ее мужа ребенок – это осознанное решение. Пара поженилась в 2021 году и решила сначала обзавестись жильем, стабильностью, а после уже поняли, что готовы к ребенку.

- Для нас материнство и отцовство — это прежде всего ответственность: моральная, физическая и финансовая. Поэтому так обидно слышать от врача циничные слова, вместо поддержки, - признается женщина.

Наталья уверена, что ее история поможет другим женщинам быть внимательнее при выборе клиники.

- Никогда не слушайте врачей, которые говорят что-то про ваш возраст и о том, что с вами что-то не так. Бегите от таких, - призывает женщина. – Главное это вы и ваше желание стать матерью, а не то, что пытаются навязать. Лучше поищите своего врача, не идите к первому попавшемуся. Спешка в таком деликатном деле может обернуться долгими слезами.

Журналист КП-Новосибирск попытался связаться с репродуктологом, который, по словам Натальи, не смог оказать ей квалифицированную помощь. Врач не ответил на наши сообщения. В клинике, где работает доктор, также отказались от комментариев.
