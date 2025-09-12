В Улан-Удэ ограничат движение по Сухэ-Батора

С воскресенья, 14 сентября, в Улан-Удэ ограничат движение транспорта на улице Сухэ-Батора, сообщили в мэрии города.

Движение будет ограничено при развороте с улицы Смолина на улицу Сухэ-Батора в направлении площади Советов, потому что на данном участке будут проводиться работы по замене старых коммунальных сетей. Они продлятся до конца сентября.

Фото: мэрия города