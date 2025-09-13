Общество 13.09.2025 в 12:21

В Бурятии ставки по ипотеке снижаются на 2-4%

Банки начали улучшать условия кредитной политики
Текст: Иван Иванов
12 сентября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 17%. Практически сразу же банк ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам на 4% после решения Банка России, сообщила пресс-служба кредитной организации. Об этом пишет «РБК».

ВТБ готовит аналогичные шаги по ипотеке и автокредитам.

«По оценкам ВТБ, снижение ключевой ставки создает благоприятные условия для дальнейшего восстановления спроса в сегменте розничного кредитования. Банк прогнозирует рост рынка во втором полугодии на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - говорится в сообщении.

Сбербанк, в свою очередь, со следующей недели, с 15 сентября, снизит ставки по рыночной ипотеке на 1-2%, минимальная ставка составит 17,4% годовых, сообщили РБК в пресс-службе «Сбера». С этого же дня изменятся условия по вкладам в сторону понижения доходности.

