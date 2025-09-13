На 99-м году жизни скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Гарма-Доржи Эрдынеев. Об этом сообщает администрация Могойтуйского округа.

Гарма-Доржи Эрдынеев родился 10 октября 1925 года в селе Ортуй. На фронт он был призван в марте 1943 года. В августе 1945 года в составе войск Забайкальского фронта он принял участие в советско-японской войне. Ветеран служил сапёром в 286-м инженерно-сапёрном батальоне, участвовал в боях за взятие укреплённых районов Хайлара, Цицикара и Мукдена. Его основной задачей было разминирование мостов и складов.

После демобилизации в 1948 году Гарма-Доржи Эрдынеев вернулся в родной колхоз «Улан-Одон», где много лет проработал трактористом и старшим чабаном. Также он трудился в выездной бригаде по заготовке кормов в Монголии и соседних областях.

Вместе с супругой Шойжит Андановой они воспитали девятерых детей.

С уходом Гарма-Доржи Эрдынеева Забайкальский край потерял своего последнего фронтовика. Церемония прощания с ветераном состоится в его родном селе.