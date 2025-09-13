В Бурятии прошли международные учения по борьбе с сибирской язвой

Ветеринарная служба Республики Бурятия организовала в Кижингинском районе международные учения. Специалисты отрабатывали действия по ликвидации условной вспышки особо опасного заболевания - сибирской язвы.

В учениях участвовали сотрудники различных структур и ведомств. Делегацию возглавил глава района Б. А. Цыремпилов. Вместе с ним приехали первый заместитель руководителя по финансово-экономическим вопросам Т. В. Видутова и начальник отдела сельского хозяйства районной администрации Е. И. Стадник.

Учения скоординировали действия всех служб при чрезвычайной ситуации. Участники отработали порядок действий при выявлении заболеваний у животных и подтверждении диагноза у человека.

Все службы успешно завершили учения. Они продемонстрировали готовность к быстрому реагированию и наладили эффективное взаимодействие.