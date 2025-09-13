Общество 13.09.2025 в 14:52

Жительница Бурятии сохранила память о погибших участниках СВО

Светлана Оборина и семьи военнослужащих выступили с инициативой и организовали установку мемориала в селе Новая Брянь
A- A+
Текст: Макар Захаров
Жительница Бурятии сохранила память о погибших участниках СВО
Фото: скриншот видео Народного фронта Республики Бурятия

Светлана Оборина своим примером доказала, что даже самое горькое горе можно обратить в силу, способную помочь другим. Все началось в феврале 2023 года, когда она, доставляя гуманитарную помощь в госпиталь, встретила там раненого бойца Василия. После восстановления он вернулся на передовую, но в октябре того же года трагически погиб, защищая Родину.

Несмотря на личную трагедию, женщина продолжила поддерживать военных: пишет для них стихи и работает в составе команды Народного фронта. Совсем недавно группа добровольцев, включая Светлану, вернулась из трехнедельной поездки в Санкт-Петербург. В госпиталях северной столицы они навещали раненых бойцов, передавали им продукты, письма от родных и обереги.

Светлана Оборина и семьи военнослужащих выступили в апреле этого года с инициативой установить памятник погибшим участникам спецоперации в селе Новая Брянь. Они не только вложили личные средства, но и организовали народный сбор, поддержанный множеством неравнодушных людей.

Жители села своими руками заливали постамент будущего мемориала. Торжественное открытие памятника состоялось буквально на днях - теперь он олицетворяет несокрушимость наших воинов.
Теги
СВО памятник

Все новости

Прокуратура Бурятии восстановила права почти сотни семей участников СВО
13.09.2025 в 15:15
Жительница Бурятии сохранила память о погибших участниках СВО
13.09.2025 в 14:52
В Бурятии прошли международные учения по борьбе с сибирской язвой
13.09.2025 в 14:31
Забайкальский край потерял своего последнего фронтовика
13.09.2025 в 14:19
Китайская валюта может подорожать до 13 рублей за юань
13.09.2025 в 12:27
Монголия становится центром привлечения иностранного капитала в свою экономику
13.09.2025 в 12:24
В Бурятии ставки по ипотеке снижаются на 2-4%
13.09.2025 в 12:21
«Видите рожон - не лезьте на него»
13.09.2025 в 08:00
Жителей дома в Улан-Удэ потряс электроапокалипсис
13.09.2025 в 07:00
В Улан-Удэ ограничат движение по Сухэ-Батора
12.09.2025 в 17:45
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
Прокуратура Бурятии восстановила права почти сотни семей участников СВО
Благодаря вмешательству сотрудников ведомства детям военнослужащих предоставили места в школах
13.09.2025 в 15:15
В Бурятии прошли международные учения по борьбе с сибирской язвой
Специалисты отработали порядок действий при выявлении заболеваний у животных и подтверждении диагноза у человека
13.09.2025 в 14:31
Забайкальский край потерял своего последнего фронтовика
Ветеран Великой Отечественной войны скончался на 99-м году жизни
13.09.2025 в 14:19
В Бурятии ставки по ипотеке снижаются на 2-4%
Банки начали улучшать условия кредитной политики
13.09.2025 в 12:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru