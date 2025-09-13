Жительница Бурятии сохранила память о погибших участниках СВО

Светлана Оборина своим примером доказала, что даже самое горькое горе можно обратить в силу, способную помочь другим. Все началось в феврале 2023 года, когда она, доставляя гуманитарную помощь в госпиталь, встретила там раненого бойца Василия. После восстановления он вернулся на передовую, но в октябре того же года трагически погиб, защищая Родину.

Несмотря на личную трагедию, женщина продолжила поддерживать военных: пишет для них стихи и работает в составе команды Народного фронта. Совсем недавно группа добровольцев, включая Светлану, вернулась из трехнедельной поездки в Санкт-Петербург. В госпиталях северной столицы они навещали раненых бойцов, передавали им продукты, письма от родных и обереги.

Светлана Оборина и семьи военнослужащих выступили в апреле этого года с инициативой установить памятник погибшим участникам спецоперации в селе Новая Брянь. Они не только вложили личные средства, но и организовали народный сбор, поддержанный множеством неравнодушных людей.

Жители села своими руками заливали постамент будущего мемориала. Торжественное открытие памятника состоялось буквально на днях - теперь он олицетворяет несокрушимость наших воинов.