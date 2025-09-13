Общество 13.09.2025 в 15:15

Прокуратура Бурятии восстановила права почти сотни семей участников СВО

Благодаря вмешательству сотрудников ведомства детям военнослужащих предоставили места в школах
A- A+
Текст: Макар Захаров
Прокуратура Бурятии восстановила права почти сотни семей участников СВО
Фото: Прокуратура Республики Бурятия

В Республике Бурятия по инициативе прокуратуры приняты меры по защите прав военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей. Как сообщает надзорное ведомство, в результате проведенных проверок выявлены системные нарушения в предоставлении положенных им льгот и мер поддержки.

На оперативном совещании под председательством прокурора республики Михаила Филичева были подведены итоги работы.

«Прокурорами восстановлены права 84 граждан, в ходе проверок выявлены более 160 нарушений законов, в целях их устранения внесены 102 акта прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 14 должностных лиц», - сообщили в ведомстве.

Благодаря вмешательству органов прокуратуры, была оказана конкретная помощь:

● 22 семьи участников спецоперации были подключены к электросетям;

● 9 ветеранам боевых действий выданы направления на медицинскую реабилитацию;

● дети трёх военнослужащих вне очереди зачислены в образовательные учреждения;

● в отношении 23 военнослужащих приостановлены исполнительные производства;

● двум военным возвращены денежные средства, незаконно удержанные службой судебных приставов.

Сотрудники прокуратуры ориентированы на продолжение работы и принятие дополнительного комплекса мер для неукоснительного соблюдения прав и социальных гарантий защитников Отечества и их семей.

Теги
прокуратура спецоперация

Все новости

Прокуратура Бурятии восстановила права почти сотни семей участников СВО
13.09.2025 в 15:15
Жительница Бурятии сохранила память о погибших участниках СВО
13.09.2025 в 14:52
В Бурятии прошли международные учения по борьбе с сибирской язвой
13.09.2025 в 14:31
Забайкальский край потерял своего последнего фронтовика
13.09.2025 в 14:19
Китайская валюта может подорожать до 13 рублей за юань
13.09.2025 в 12:27
Монголия становится центром привлечения иностранного капитала в свою экономику
13.09.2025 в 12:24
В Бурятии ставки по ипотеке снижаются на 2-4%
13.09.2025 в 12:21
«Видите рожон - не лезьте на него»
13.09.2025 в 08:00
Жителей дома в Улан-Удэ потряс электроапокалипсис
13.09.2025 в 07:00
В Улан-Удэ ограничат движение по Сухэ-Батора
12.09.2025 в 17:45
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
Жительница Бурятии сохранила память о погибших участниках СВО
Светлана Оборина и семьи военнослужащих выступили с инициативой и организовали установку мемориала в селе Новая Брянь
13.09.2025 в 14:52
В Бурятии прошли международные учения по борьбе с сибирской язвой
Специалисты отработали порядок действий при выявлении заболеваний у животных и подтверждении диагноза у человека
13.09.2025 в 14:31
Забайкальский край потерял своего последнего фронтовика
Ветеран Великой Отечественной войны скончался на 99-м году жизни
13.09.2025 в 14:19
В Бурятии ставки по ипотеке снижаются на 2-4%
Банки начали улучшать условия кредитной политики
13.09.2025 в 12:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru