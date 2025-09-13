Прокуратура Бурятии восстановила права почти сотни семей участников СВО

В Республике Бурятия по инициативе прокуратуры приняты меры по защите прав военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей. Как сообщает надзорное ведомство, в результате проведенных проверок выявлены системные нарушения в предоставлении положенных им льгот и мер поддержки.

На оперативном совещании под председательством прокурора республики Михаила Филичева были подведены итоги работы.

«Прокурорами восстановлены права 84 граждан, в ходе проверок выявлены более 160 нарушений законов, в целях их устранения внесены 102 акта прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 14 должностных лиц», - сообщили в ведомстве.

Благодаря вмешательству органов прокуратуры, была оказана конкретная помощь:

● 22 семьи участников спецоперации были подключены к электросетям;

● 9 ветеранам боевых действий выданы направления на медицинскую реабилитацию;

● дети трёх военнослужащих вне очереди зачислены в образовательные учреждения;

● в отношении 23 военнослужащих приостановлены исполнительные производства;

● двум военным возвращены денежные средства, незаконно удержанные службой судебных приставов.

Сотрудники прокуратуры ориентированы на продолжение работы и принятие дополнительного комплекса мер для неукоснительного соблюдения прав и социальных гарантий защитников Отечества и их семей.