В Иркутске построят новый аэропорт в 2030-е годы

Новый аэропорт Иркутска «приземлят» между Ангарском и Шелеховом. В ближайшие полгода начнется разработка предпроектных предложений для строительства, сообщает портал «Ирсити.ру». Нынешний аэропорт в Иркутске после этого закроют: он находится очень близко к городу, что небезопасно.

Аэропорт Иркутска нашел подрядчика для разработки предпроектных предложений по строительству новой воздушной гавани в Ключевой. В документах, опубликованных на портале госзакупок, указано, где именно будет располагаться аэропортовый комплекс. Итоги аукциона были подведены в конце августа. Первоначально аэропорт Иркутска готов был заплатить 29 млн рублей за подготовку документации. Победитель - государственное предприятие «Аэропроект» - снизил цену на 300 тыс. рублей.

В конкурсных материалах отмечается, что новый аэропорт в Ключевой должен быть рассчитан на прием самых крупных самолетов - Boeing-777, Airbus A330, Ан-124, а также МС-21. Кроме того, аэродром должен иметь отдельный вертолетный сектор для приема воздушных судов типа Ми-8 и Ми-26.

Предпроектная документация также должна учитывать возможность устройства перспективной второй взлетной полосы, а также развитую сеть рулежных дорожек. В перспективе аэропортовый комплекс должен быть рассчитан на ежегодное обслуживание порядка 10 млн пассажиров.

Для предпроектных работ подрядчику нужно будет изучить местность, провести инженерно-геологические изыскания, спрогнозировать объем пассажирских и грузовых перевозок и рост интенсивности движения до 2050 года, разработать схему генплана аэропорта и оценить стоимость проектирования объекта.

Аэропорт Иркутск-Новый также ждет предложений по обеспечению транспортной доступности нового аэропорта за счет подъездных автодорог и железнодорожной ветки.

Итоговый документ необходимо предоставить не позднее чем через полгода после заключения контракта (пока он еще не подписан). Сам же аэропорт планируют возвести в 2028-2030 годах.

В документации указаны несколько кадастровых кварталов, в которых предполагается размещение Иркутска-Нового. Он будет находиться между Ангарском и Шелеховом.