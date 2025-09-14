В Улан-Удэ снижение ставки ЦБ лишь немного повысило спрос на вторичное жильё

Снижение ключевой ставки ЦБ немного оживило рынок вторичной недвижимости в Улан-Удэ. Риэлторы фиксируют рост числа звонков по покупке недвижимости в последние дни.

«Спрос активизировался, но без привлечения заёмных средств, поскольку ипотечные ставки на покупку жилья на вторичном рынке находятся на уровне около 20%. Видно, что потенциальные покупатели имеют наличные, поскольку подходят сроки окончания депозитов, оформленных по высоким ставкам - под 18% годовых», - сообщают риэлторы. Между тем доходность по депозитам катится вниз.

По данным «Коммерсант», ставки по годовым вкладам опустились ниже 13,5% годовых.

Доходность депозитов в топ-20 банков снизилась на 0,16-0,23 процентного пункта (п. п.) с начала сентября, свидетельствуют данные маркетплейса «Финуслуги». В результате средняя максимальная ставка по трёхмесячным вкладам в крупнейших банках опустилась до 15,53% годовых, по шестимесячным - до 14,56% годовых, по годовым - до 13,47% годовых. Наименее доходными остаются долгосрочные депозиты сроком от 1,5 до 3 лет (9,61-10,76% в зависимости от срока). С понедельника ставки могут упасть ещё ниже - банки предупреждают своих клиентов об уменьшении доходности по новым вкладам, ссылаясь на снижение ставки ЦБ.

Банк России допускает возможность дальнейшего снижения показателя до конца текущего года, однако намерен продолжать жёсткую монетарную политику для достижения целевого уровня инфляции в 2026 году.