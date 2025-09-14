Прокуратура республики подвела итоги о криминальной ситуации

Прокуратура Республики Бурятия обнародовала официальную статистику по преступности в регионе за период с января по август 2025 года. По данным ведомства, общее число зарегистрированных преступлений сократилось на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика демонстрирует положительную динамику по многим статьям. Существенно снизилось количество: тяжких и особо тяжких преступлений (-9,6%), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-31,1%), разбоев (-29,2%) и грабежей (-14,3%), краж (-15,4%), экологических преступлений (-41,3%), а также преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-32,2%).

Также стало меньше преступлений, совершенных в общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на общее улучшение ситуации, в ряде областей зафиксирован резкий рост. Озабоченность правоохранительных органов вызывает увеличение: числа убийств и покушений на убийство (+14,1%), изнасилований (+43,3%), хулиганств (+71,4%) и мошенничеств (+11,6%).

Согласно отчету, несовершеннолетними или при их соучастии было совершено 311 преступлений, что больше показателя прошлого года (240). При этом количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, снизилось (3 377 против 3 782).

В прокуратуре подчеркивают, что достоверность статистической информации о состоянии преступности находится на постоянном контроле ведомства.