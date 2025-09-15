Минстрой Бурятии отметил 25 лет работы

В Бурятии отметили 25 лет работы регионального министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Торжество состоялось 12 сентября.

В рамках мероприятия глава республики Алексей Цыденов и министр Евгений Коркин наградили работников, которые внесли значительный вклад в развитие отрасли, медалями, грамотами и благодарностями. Также прошло чествование победителей регионального конкурса «Лидер строительного комплекса в Республике Бурятия 2025».

Как подчеркнули в пресс-службе регионального правительства, за годы работы министерство стало ключевым звеном в реализации государственной политики в области строительства и ЖКХ, обеспечивая доступность и качество жилья, развитие инфраструктуры и сохранение историко-культурного наследия. С 2019 года в Бурятии построили 31 школа, 43 детских сада и 2,5 млн кв. метров жилья и многое другое.

«За каждой цифрой – ответственная и скрупулезная работа специалистов, нашедших свое призвание в строительстве. Поздравляю Минтрой Бурятии с юбилеем и желаю новых пространств для роста, развития и благополучия нашей республике», - поздравил государственных служащих глава Бурятии Алексей Цыденов.