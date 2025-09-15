Общество 15.09.2025 в 10:11

В Улан-Удэ видеокамеры помогли выявить «мусорных» нарушителей

В отношении этих граждан начаты необходимые юридические процедуры
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ видеокамеры помогли выявить «мусорных» нарушителей
Фото: loon.site

Камеры наблюдения, которые были недавно установлены в ряде мест, где люди в нарушение закона выбрасывали мусор, дают результаты. Об этом сообщили в мэрии Улан-Удэ. Подробностей власти пока не сообщают, но в отношении виновников идет активная работа.

Тем временем с 27 сентября по 25 октября в столице Бурятии пройдет месячник санитарной очистки города. На 26 октября намечен общегородской субботник. В ходе месячника пройдет ряд акций по уборке общественных территорий. В списке согласованных акций их уже 20. Пакеты с мусором, собранным на таких акциях, будет вывозить муниципальный Комбинат по благоустройству.

Власти города в рамках месячника планируют также проведение мини-субботников. А в общегородской субботник намечено убрать 84 точки в разных местах Улан- Удэ. Чиновники выражают надежду, что мусора будет собрано меньше, чем обычно бывает - ведь в теплый период в городе прошел ряд акций «Чистый четверг».

Очередным шагом в борьбе с «мусорными» нарушителями может стать чат-бот, куда улан-удэнцы могли бы скидывать информацию о нерадивых гражданах. Но этот момент предстоит еще тщательно рассмотреть с точки зрения персональных данных.

