Общество 15.09.2025 в 10:53

В Улан-Удэ на «Кроссе нации» можно выиграть деньги

Мэрия города приглашает всех желающих пробежаться по Верхней Березовке
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ на «Кроссе нации» можно выиграть деньги
Фото: loon.site

На футбольном поле в районе Верхней Березовки 20 сентября пройдет всероссийский День бега. Это самая массовая физкультурная акция в стране. В Улан-Удэ ожидается участие нескольких тысяч человек.

Уже подготовлены кубки, медали, денежные призы. Размер призов предполагается небольшой – около тысячи рублей. Но в наше время эти деньги тоже имеют значение. В «Кроссе нации» могут принять участие дети, молодежь, люди зрелого и пожилого возраста. Дистанций будет шесть – 500 м, а также 1, 2, 3, 4 и 6 км.

В день мероприятия мэрия усилит движение автобуса № 37 от Стрелки до места кросса. «Кросс нации» будет торжественно открыт в полдень. Зарегистрироваться для участия можно заранее на портале Госуслуг, а также прямо на месте проведения (с 9 часов).

Возрастное ограничение 6+

Теги
кросс бег

Все новости

В Бурятии молодая водитель скончалась в слетевшей с дороги иномарке
15.09.2025 в 11:29
Лудуб Очиров посвятил свою новую композицию воинам Бурятии
15.09.2025 в 11:06
В Улан-Удэ на «Кроссе нации» можно выиграть деньги
15.09.2025 в 10:53
В Улан-Удэ водитель иномарки влетел в стоящую спецтехнику
15.09.2025 в 10:41
В Бурятии бесправный мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком
15.09.2025 в 10:27
В Улан-Удэ видеокамеры помогли выявить «мусорных» нарушителей
15.09.2025 в 10:11
Минстрой Бурятии отметил 25 лет работы
15.09.2025 в 09:58
В Ангарске после взрыва газа в многоэтажке эвакуировались почти 80 человек
15.09.2025 в 09:42
В Бурятии продолжают теряться школьники
15.09.2025 в 09:26
В Бурятии мужчина отравился угарным газом на пожаре в летнем доме
15.09.2025 в 09:13
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ видеокамеры помогли выявить «мусорных» нарушителей
В отношении этих граждан начаты необходимые юридические процедуры
15.09.2025 в 10:11
Минстрой Бурятии отметил 25 лет работы
Специалистов отрасли чествовал глава республики
15.09.2025 в 09:58
Оформление дополнительного отпуска родителям детей-инвалидов
Как нужны документы?
15.09.2025 в 09:00
Жители Бурятии стали заложниками бездорожья
Сельчане убивают свои машины, пока доезжают до райцентра
15.09.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru