В Улан-Удэ на «Кроссе нации» можно выиграть деньги

На футбольном поле в районе Верхней Березовки 20 сентября пройдет всероссийский День бега. Это самая массовая физкультурная акция в стране. В Улан-Удэ ожидается участие нескольких тысяч человек.

Уже подготовлены кубки, медали, денежные призы. Размер призов предполагается небольшой – около тысячи рублей. Но в наше время эти деньги тоже имеют значение. В «Кроссе нации» могут принять участие дети, молодежь, люди зрелого и пожилого возраста. Дистанций будет шесть – 500 м, а также 1, 2, 3, 4 и 6 км.

В день мероприятия мэрия усилит движение автобуса № 37 от Стрелки до места кросса. «Кросс нации» будет торжественно открыт в полдень. Зарегистрироваться для участия можно заранее на портале Госуслуг, а также прямо на месте проведения (с 9 часов).

Возрастное ограничение 6+