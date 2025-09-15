Общество 15.09.2025 в 11:58
На севере Бурятии дорожники укладывали асфальт в дождь
Работы развернули напротив вокзала
Текст: Карина Перова
На севере Бурятии дорожники укладывали асфальт в дождь. Видео с произошедшим очевидцы отправили в группу «Северобайкальск-инфо.24/7».
Горожанин подчеркнул, что, несмотря на непогоду, работы развернули напротив вокзала. Жители поинтересовались, что с таким асфальтом будет дальше.
«Вчера работы были остановлены, а асфальт, уложенный с нарушением технологии, - срезан», - заявил глава Северобайкальска Олег Котов.
ТегиСеверобайкальск асфальт