15.09.2025 в 11:58

На севере Бурятии дорожники укладывали асфальт в дождь

Работы развернули напротив вокзала
Текст: Карина Перова
На севере Бурятии дорожники укладывали асфальт в дождь
Фото: ТГ-канал «Северобайкальск-инфо.24/7»

На севере Бурятии дорожники укладывали асфальт в дождь. Видео с произошедшим очевидцы отправили в группу «Северобайкальск-инфо.24/7».

Горожанин подчеркнул, что, несмотря на непогоду, работы развернули напротив вокзала. Жители поинтересовались, что с таким асфальтом будет дальше.

«Вчера работы были остановлены, а асфальт, уложенный с нарушением технологии, - срезан», - заявил глава Северобайкальска Олег Котов.

Северобайкальск асфальт

