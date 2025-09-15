В Улан-Удэ впервые откроют доступ во внутренний двор Гостиных рядов

Внутренний двор памятника истории и культуры станет основной площадкой первого гастрономического фестиваля «Вкус Бурятии: Амтатай» (0+). Там пройдет центральное мероприятие гастрофестиваля – дегустация блюд шеф-поваров улан-удэнских кафе и ресторанов.

Тенты, столики поставят прямо во дворе, куда мало кому удавалось попасть пока объект культурного наследия был федеральной собственностью. Как отметил «Номер один» министр туризма Бурятии, во дворе был завал мусора, но теперь площадка чистится, приводится в порядок.

Фестиваль пройдет 20 и 21 сентября. Цель – показать, как развивается гастрономическая культура. Также в районе универмага «Центральный» будут стоять точки от ресторанов-участников гастрофестиваля и предлагать свои блюда. Ожидается порядка 15 заведений. Со стороны ул. Куйбышева разместятся ремесленники со своей ярмаркой изделий.

Кстати, будет очень приветствоваться использование шеф-поварами местных продуктов. Они смогут закупить их на фермерском фестивале «ФермФест» (0+), который пройдет примерно в то же время на площади Советов.

Два фестиваля, можно сказать, сменят друг друга, частично совпав. На фермерском фестивале даже пройдет «битва шеф-поваров» близ памятника Ленину – 20 сентября. Предполагается, что в «битве» будут участвовать девять шеф-поваров, которым предоставят столы, печи и т. д.

