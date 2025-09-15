Ушлая улан-удэнка продала чужую иномарку, чтобы закрыть свои долги

В Улан-Удэ 19-летняя девушка продала чужую иномарку за 95 тысяч рублей, чтобы закрыть свои долги. 22-летняя владелица автомобиля «Тойота Королла» обратилась в полицию с заявлением о краже.

Выяснилось, что 15 августа подозреваемая попала на этой машине в ДТП и забрала ключи, пообещав отремонтировать авто за свой счет. Однако после она перестала выходить на связь и стала скрываться от собственницы транспорта.

«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что девушка, не став делать ремонт, продала чужую иномарку. Она подала объявление в социальной сети, нашла покупателя, а после подделала подпись в договоре купли-продажи. При этом собственнице средства передвижения о сделке ничего не сообщила, а денежные средства потратила на погашение своих долгов», - рассказали в МВД по Бурятии.

Оперативники задержали улан-удэнку. Также полицейские изъяли машину и вернули законной владелице. По факту кражи завели уголовное дело. В отношении горожанки избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.