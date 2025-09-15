Общество 15.09.2025 в 13:55

В Бурятии возобновили работу Татауровской паромной переправы

Ранее ее закрывали из-за поломки катера
Текст: Карина Перова
В Бурятии возобновили работу Татауровской паромной переправы
Фото: Бурятрегионавтодор

Сегодня, 15 сентября, в Прибайкальском районе Бурятии вновь заработала Татауровская паромная переправа через реку Селенга на автодороге «Татаурово – Острог». Об этом сообщает Бурятрегионавтодор.

Напомним, ранее работу паромной переправы временно приостановили с 8 сентября из-за технической неисправности – поломки катера.

Паром ходит по расписанию: https://автодор03.рф/tataurovskaya-paromnaya-pereprava.html

Татауровская паромная переправа

