15.09.2025
В Бурятии возобновили работу Татауровской паромной переправы
Ранее ее закрывали из-за поломки катера
Текст: Карина Перова
Сегодня, 15 сентября, в Прибайкальском районе Бурятии вновь заработала Татауровская паромная переправа через реку Селенга на автодороге «Татаурово – Острог». Об этом сообщает Бурятрегионавтодор.
Напомним, ранее работу паромной переправы временно приостановили с 8 сентября из-за технической неисправности – поломки катера.
Паром ходит по расписанию: https://автодор03.рф/tataurovskaya-paromnaya-pereprava.html