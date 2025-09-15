На улице Смолина в Улан-Удэ устанавливают новые тротуары

В столице Бурятии подрядная организация восстанавливает участки дороги в местах, где велись работы в рамках реконструкции инженерных сетей в центральной исторической части Улан-Удэ.

Сейчас дорожники работают на улице Смолина и проспекте Победы. На первой улице специалисты устанавливают новые тротуары. В комитете по строительству предупредили, что здесь временно ограничено движение по полосам.

В администрации Улан-Удэ напомнили: масштабный ремонт коммунальных сетей в центре города начался в 2024 году благодаря мастер-плану.