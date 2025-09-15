Общество 15.09.2025 в 14:34

Буряад Уласай Арадай Хурал: «Ехэ барилга улас доторнай ябуулагдана»

Буряад Уласай Арадай Хурал: «Ехэ барилга улас доторнай ябуулагдана»
Фото: Народный Хурал Бурятии

Буряад Уласай барилгын ба гэр байрын комплексын яаманай байгуудагдаhаар, 25 жэлэй баярта зорюулагдаhан хэмжээ ябуулга үнгэрбэ. Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын уялгануудые дүүргэгшэ Баир Гармаев яаманай ветерануудые, хүтэлбэрилэгшэдые, мэргэжэлтэдые амаршалаа. Энэ hалбарида горитой хубитаяа оруулhан зондо баяр баясхаланиие хүргэжэ, Арадай Хуралай зүгhөө ажалдань амжалта хүсэбэ.

«Ехэ барилга улас доторнай ябуулагдана. Социальна 200 объектнууд баригдажа, ашаглалгада тушаагдаа. Буряад Уласай Арадай Хурал барилгын hалбари дэмжэхэ талаар ехэ ажал ябуулдаг юм, барилга хэхэ ажалда онсо анхарал хандуулагдадаг юм» гээд Арадай Хуралай зүгhөө Баир Гармаев амаршалаа.

Эгээл эрхим мэргэжэлтэдтэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Хүндэлэлэй грамотанууд болон баярай бэшэгүүд барюулагдаhан байна.



