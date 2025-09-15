Жители Улан-Удэ учинили парковочный беспредел

В столице Бурятии продолжается парковочный беспредел. Машины на тротуарах, газонах и даже на детских площадках уже стали привычной картиной: за неделю в городе «Дозор-МП» зафиксировал более 160 нарушений парковки.

Штрафы для граждан составляют – от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. руб.; для организаций – от 30 до 50 тыс. руб.

«Но даже штрафы не останавливают нарушителей. Каждая такая «удобная» парковка – это испорченный газон, преграда для пешеходов и угроза детям», - прокомментировали в комитете муниципального контроля администрации города.