Общество 15.09.2025 в 14:52
Жители Улан-Удэ учинили парковочный беспредел
За неделю выявили более 160 нарушений парковки
Текст: Карина Перова
В столице Бурятии продолжается парковочный беспредел. Машины на тротуарах, газонах и даже на детских площадках уже стали привычной картиной: за неделю в городе «Дозор-МП» зафиксировал более 160 нарушений парковки.
Штрафы для граждан составляют – от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. руб.; для организаций – от 30 до 50 тыс. руб.
«Но даже штрафы не останавливают нарушителей. Каждая такая «удобная» парковка – это испорченный газон, преграда для пешеходов и угроза детям», - прокомментировали в комитете муниципального контроля администрации города.