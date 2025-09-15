Общество 15.09.2025 в 15:04

Туристы из Бурятии поехали в Китай без виз

С сегодняшнего дня в Китае начал действовать безвизовый режим для турпоездок
Текст: Иван Иванов
Туристы из Бурятии поехали в Китай без виз
Фото: архив «Номер один»

Бурятские туристы с 15 сентября начали проезжать через российско-китайскую границу на погранпереходе в Забайкальске без оформления групповых туров и виз. Об этом сообщил менеджер по туризму одной из улан-удэнских компаний.

«Стартовал пробный период в течение года, когда наши туристы могут приехать в страну только с загранпаспортом на срок до 30 дней. Пока все проходит нормально. Всех пропускают», - сообщила она.

Согласно нововведению, посетить КНР без визы можно в рамках туристических и деловых поездок, чтобы посетить родственников, друзей, для обмена визитами, а также транзита через Китай на срок не более 30 дней. Эксперимент продлится по 14 сентября 2026 года.

Что касается обратного потока – граждан Китая, едущих в Россию, то российские власти обещают, что аналогичные безвизовые правила будут введены в ближайшее время.

Теги
безвиз Китай туризм

