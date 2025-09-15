В Приангарье пресекли перевозку 67 лошадей из Бурятии в Красноярский край

В Тайшете Иркутской области 13 сентября сотрудники Россельхознадзора и ДПС пресекли на федеральной трассе незаконную перевозку 67 лошадей из Бурятии в Красноярский край.

Животных транспортировали без ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД). Лошадей везли на двух грузовых фурах из Селенгинского района.

«В отношении перевозчиков составлены административные материалы, выданы предписания о возврате скота в пункт отправления. Проводится проверка для установления собственников скота и обстоятельств правонарушения», - отметили в надзорном ведомстве.

С начала года на территории Приангарья и Бурятии пресекли незаконную перевозку без ВСД более 800 голов КРС и 167 лошадей.