Общество 16.09.2025 в 09:21

Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов «Аввакумай зам» гэhэн шэмээшэгүүдэй фестивальда хабаадагшадые амаршалба

«Аввакумай зам» гэhэн шэмээшэгүүдэй соелой нютаг можын хоорондын 6-дахи фестиваль Мухар-Шэбэрэй аймагай Шаралдай нютагта үнгэргэгдэбэ
Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов «Аввакумай зам» гэhэн шэмээшэгүүдэй фестивальда хабаадагшадые амаршалба
Фото: Народный Хурал Бурятии

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Орос болон Хитад орон гүрэнүүдтэ ажаhуудаг шэмээшэгүүдэй фестивальда сугларагшадые hунгамалнуудай зүгhөө амаршалба. Хуушан hүзэгөө алдангүй, наринаар сахижа ябаа шэмээшэгүүдэй соел, ёhо заншалнуудые дэмжэхэ, залуу hүрэгтэ дамжуулха шухала гээд онсо тэмдэглээ.

Холо ойрын орон нютагуудhаа, тодорхойлбол, хүршэ Хитад гүрэнэй Эргун хотоhоо, тиихэдэ Үбэр-Байгалай хизаарhаа, Эрхүүгэй, Новосибирскын, Омскын можонуудhаа мүн Алтайн хизаарhаа, Санкт-Петербург хотоhоо шэмээшэг угтай айлшад hайндэртэ ерээ.

Буряадта гүйсэдхэгдэдэг гүрэнэй тусхай программын ёhоор, улас дотор ажаhуудаг арадуудай үндэhэ хүгжөөхэ ажал эрхимээр ябуулагдана гээд Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов тэмдэглэбэ.

