В самой большой школе Улан-Удэ открыли стоматологический кабинет

В самом большом общеобразовательном учреждении на Дальнем Востоке, школе № 8 Улан-Удэ, открыли стоматологический кабинет. Как отметила председатель комитета по образованию Анна Батурина, это пилотный проект, направленный на повышение здоровья школьников и доступность стоматологической помощи.

«Ребята могут получить не только консультацию, но и оперативную помощь. Отмечу, что стоматологический кабинет был предусмотрен в школе еще на этапе застройки. Благодаря поддержке министерства здравоохранения Бурятии и Республиканской детской стоматологической поликлинике удалось запустить кабинет и оснастить его не только техникой, но и квалифицированными специалистами», - сказала Анна Батурина.

Кабинет оказывает срочную помощь при острой боли, проводит плановые осмотры и профилактику заболеваний. Плановый приём школьников будет осуществляться по графику во время перемен и в отведенные дни.

«Открытие кабинета позволит формировать у подрастающего поколения полезные привычки ухода за полостью рта и поддерживать здоровье зубов с детства», - отметила главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Юлия Султумова.

За реализацией проекта будут наблюдать в течение года. По итогам будет принято решение об открытии стоматологических кабинетов в других школах города.