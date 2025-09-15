Общество 15.09.2025 в 16:34

В пригороде Улан-Удэ построили новые дороги к школам и детским садам

Они появились в Нур-Селении и Иволгинске
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова

«Новые соцобъекты – это ещё и новая среда»: в пригороде Улан-Удэ, в Иволгинском районе Бурятии, к новым школам и детским садам в Нур-Селении и Иволгинске построили новые дороги. «Все это выполняется для большего комфорта и безопасности маленьких земляков, которые пошли набираться знаний», написал глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

Работы стартовали в 2024 году. С подрядчиками заключили двухгодичный контракт, который включал в себя замену дорожного покрытия и укладку асфальта, устройство тротуаров, установку опор уличного освещения и дорожных знаков, нанесение разметки.

В улусе Нур-Селение завершили возведение дороги к новому филиалу Сужинской средней школы и детскому саду «Солонго». Протяженность участка составила 300 метров. Работы выполняла организация «Велт-строй».

А в селе Иволгинск построили новую дорогу по улице Насосная станция. Она является основным подъездом к новой Иволгинской средней школе №3, которую открыли в 2023 году. Учебное заведение рассчитано на обучение 450 школьников. Также рядом построен садик «Улыбка». Специалисты отремонтировали 950 метров подъездной дороги. 

«Новые социальные объекты находятся в непосредственной близости к федеральной трассе, поэтому необходимо было учесть все требования по безопасности дорожного движения. По Насосной улице в Иволгинске появились тротуары, обозначены пешеходные переходы, для удобства и безопасности подключено уличное освещение», - отметил руководитель региона.

В прошлом году в Иволгинском районе провели аналогичные работы в Поселье, Сотниково и Гурульбе. На это было направлено 138 млн рублей. 

