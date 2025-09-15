Общество 15.09.2025 в 17:00

Бастрыкин обратил внимание на дорогу в Бурятии, где вязнут большегрузы

Жители Багдарина недовольны качеством подъездной дороги
Текст: Карина Перова
Бастрыкин обратил внимание на дорогу в Бурятии, где вязнут большегрузы
Фото: паблик «Аноним 03»

Накануне в паблике «Аноним 03» появился пост с жалобами от жителей села Багдарин Баунтовского района Бурятии. Они недовольны подъездной дорогой – асфальтовое покрытие отсутствует, даже большегрузы вязнут в грязи. На поверхности образовались глубокие ямы и колеи, при выпадении осадков и таянии снега грунтовое полотно размывается.

«До каких пор люди будут мучаться? Сколько лет обещают сделать дорогу и с каждым годом она все хуже и хуже. На бульдозерах скоро будем добираться?», - задались вопросом сельчане.

В результате проезд транспортных средств, в числе которых машины экстренных служб, затруднен. Жители неоднократно обращались в компетентные органы, однако это не принесло никаких результатов: мер к организации ремонтных работ не принимается.

В Следкоме Бурятии по данному факту организована процессуальная проверка. Более того, на проблему обратил внимание главный следователь России Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятии Евгению Лагацкому доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», - отметили в центральном аппарате ведомства.

