16.09.2025

Дело сутенеров уходит в суд

В Забайкалье завершено расследование уголовного дела по организации оказания интимных услуг
Текст: Иван Иванов
Дело сутенеров уходит в суд
Фото: УМВД России по Забайкальскому краю

На скамье подсудимых оказались больше 50 человек, которые вовлекли в занятие проституцией 16 девушек.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю, следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю завершено уголовного дела в отношении участников организованной группы, действующей на территории Читы и Забайкальского края, по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» и частью 3 статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией».

Осенью прошлого года в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками шестого отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю, по подозрению в организации занятия проституцией и принуждения в данную деятельность девушек была задержана читинка 1989 года рождения и ее подельники. Организатор противоправного бизнеса на протяжении четырех лет вовлекала в состав организованной группы, как администраторов и директоров саун и гостиниц, так и других лиц, осуществляющих роли водителей, диспетчеров и охранников.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 36-летней читинки и ее 53 подельников завершено. Объем уголовного дела составил 54 тома.

Обвинительное заключение утверждено прокурором Забайкальского края и в ближайшее время будет направлено в суд.

