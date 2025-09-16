В Бурятии водитель-лишенец передал руль своему 15-летнему сыну

В Иволгинском районе Бурятии пьяный 38-летний мужчина передал руль своему 15-летнему сыну. Автоинспекторы остановили «Тойоту Ипсум» утром 8 сентября в селе Иволгинск.

То, что водителем оказался несовершеннолетний, у которого нет права управления ТС, выяснилось при проверке документов. Рядом в качестве пассажира сидел его отец, собственник иномарки.

От мужчины разило алкоголем. При проверке по базам данных установили, что ранее его лишили прав за езду в нетрезвом виде.

Сельчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей за передачу руля малолетнему сыну. Автомобиль отправили на специализированную штрафстоянку, рассказали в МВД по Бурятии.