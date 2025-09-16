Общество 16.09.2025 в 09:58
В Бурятии водитель-лишенец передал руль своему 15-летнему сыну
Сам мужчина выступил в качестве пассажира
Текст: Карина Перова
В Иволгинском районе Бурятии пьяный 38-летний мужчина передал руль своему 15-летнему сыну. Автоинспекторы остановили «Тойоту Ипсум» утром 8 сентября в селе Иволгинск.
То, что водителем оказался несовершеннолетний, у которого нет права управления ТС, выяснилось при проверке документов. Рядом в качестве пассажира сидел его отец, собственник иномарки.
От мужчины разило алкоголем. При проверке по базам данных установили, что ранее его лишили прав за езду в нетрезвом виде.
Сельчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей за передачу руля малолетнему сыну. Автомобиль отправили на специализированную штрафстоянку, рассказали в МВД по Бурятии.
ТегиМВД передача прав штраф