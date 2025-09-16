Общество 16.09.2025 в 10:21

Павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ посетили более 8 тыс. человек

Гости экспозиции приобрели у ремесленников сувенирную продукцию на общую сумму порядка 7,2 млн рублей
A- A+
Текст: Карина Перова
Павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ посетили более 8 тыс. человек
Фото: правительство Бурятии

Всего за время проведения Восточного экономического форума – 2025 павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» во Владивостоке радушно встретил более 8 тысяч человек. Гостям была представлена культура региона, а также туристический и инвестиционный потенциал.

Также для посетителей павильона республики работала ярмарка, проводили прием специалисты Центра Восточной медицины, представители культуры и спорта проводили показательные выступления и мастер-классы.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» стала традиционной частью Восточного экономического форума. Ее посещают участники и гости ВЭФ, жители Владивостока, туристы. С каждым годом интерес к выставке растет. На одной площадке павильоны дальневосточных регионов показывают то, чем они гордятся, рассказывают об инвестиционных проектах, приглашают в туристические путешествия увидеть природные красоты и объекты культуры, демонстрируют яркие выступления творческих коллективов. Уверен, что многие люди, которые посетили выставку, захотят приехать и увидеть дальневосточные регионы», – сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

По предварительным итогам, гости экспозиции на ярмарке «Сделано в Бурятии» приобрели у ремесленников и представителей местных брендов из республики сувенирной продукции на общую сумму порядка 7,2 млн рублей.

Предприятия-участники ВЭФ заключили соглашения с представителями других регионов на общую сумму около 5,8 млн рублей. В частности, ООО «Аркода» - производитель детской мебели и комплектующих для спортивных площадок достигла договоренности о поставке свой продукции школе с. Варфоломеевка Приморского края, заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Приморья на поставку оборудования для спортплощадки.

Представители компании ООО «Шэнэскин» достигли договоренности по апробации раневого покрытия Novoskin c медкомплексом ДВФУ, Дальневосточным окружным медцентром ФМБА и Минздравом Якутии. Образцы для апробирования уже переданы партнерам.

Напомним, всего выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ посетили более 50 тысяч человек, которая была открыта в рамках десятого юбилейного Восточного экономического форума с 3 по 9 сентября. Одной из главных тем экспозиций регионов этого года стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Каждый регион интегрировал в свою программу элементы, связанные с юбилеем Победы.

Теги
ВЭФ выставка улица дальнего востока

Все новости

В Монголии рекордно выросло число иностранных туристов
16.09.2025 в 10:47
Глава минздрава Бурятии поздравила семью с рождением 10-го ребенка
16.09.2025 в 10:39
Павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ посетили более 8 тыс. человек
16.09.2025 в 10:21
В Бурятии «засекли» браконьера, наловившего омуля почти на 200 тысяч рублей
16.09.2025 в 10:10
В Бурятии водитель-лишенец передал руль своему 15-летнему сыну
16.09.2025 в 09:58
Сотрудница Росгвардии по Бурятии победила на полумарафоне «Золотое кольцо»
16.09.2025 в 09:41
В Бурятии забайкалец зарезал и обокрал пенсионера
16.09.2025 в 09:28
Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов «Аввакумай зам» гэhэн шэмээшэгүүдэй фестивальда хабаадагшадые амаршалба
16.09.2025 в 09:21
Дело сутенеров уходит в суд
16.09.2025 в 09:13
Иностранец пытался ввезти в Бурятию более 2,5 тыс. пачек сигарет в крыше автобуса
16.09.2025 в 09:02
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В Монголии рекордно выросло число иностранных туристов
За первые восемь месяцев 2025 года Монголию посетили 600 тысяч иностранных туристов
16.09.2025 в 10:47
Глава минздрава Бурятии поздравила семью с рождением 10-го ребенка
Пополнение случилось в семье Ринчиновых
16.09.2025 в 10:39
В Бурятии водитель-лишенец передал руль своему 15-летнему сыну
Сам мужчина выступил в качестве пассажира
16.09.2025 в 09:58
Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов «Аввакумай зам» гэhэн шэмээшэгүүдэй фестивальда хабаадагшадые амаршалба
«Аввакумай зам» гэhэн шэмээшэгүүдэй соелой нютаг можын хоорондын 6-дахи фестиваль Мухар-Шэбэрэй аймагай Шаралдай нютагта үнгэргэгдэбэ
16.09.2025 в 09:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru