Павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ посетили более 8 тыс. человек

Всего за время проведения Восточного экономического форума – 2025 павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» во Владивостоке радушно встретил более 8 тысяч человек. Гостям была представлена культура региона, а также туристический и инвестиционный потенциал.

Также для посетителей павильона республики работала ярмарка, проводили прием специалисты Центра Восточной медицины, представители культуры и спорта проводили показательные выступления и мастер-классы.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» стала традиционной частью Восточного экономического форума. Ее посещают участники и гости ВЭФ, жители Владивостока, туристы. С каждым годом интерес к выставке растет. На одной площадке павильоны дальневосточных регионов показывают то, чем они гордятся, рассказывают об инвестиционных проектах, приглашают в туристические путешествия увидеть природные красоты и объекты культуры, демонстрируют яркие выступления творческих коллективов. Уверен, что многие люди, которые посетили выставку, захотят приехать и увидеть дальневосточные регионы», – сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

По предварительным итогам, гости экспозиции на ярмарке «Сделано в Бурятии» приобрели у ремесленников и представителей местных брендов из республики сувенирной продукции на общую сумму порядка 7,2 млн рублей.

Предприятия-участники ВЭФ заключили соглашения с представителями других регионов на общую сумму около 5,8 млн рублей. В частности, ООО «Аркода» - производитель детской мебели и комплектующих для спортивных площадок достигла договоренности о поставке свой продукции школе с. Варфоломеевка Приморского края, заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Приморья на поставку оборудования для спортплощадки.

Представители компании ООО «Шэнэскин» достигли договоренности по апробации раневого покрытия Novoskin c медкомплексом ДВФУ, Дальневосточным окружным медцентром ФМБА и Минздравом Якутии. Образцы для апробирования уже переданы партнерам.

Напомним, всего выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ посетили более 50 тысяч человек, которая была открыта в рамках десятого юбилейного Восточного экономического форума с 3 по 9 сентября. Одной из главных тем экспозиций регионов этого года стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Каждый регион интегрировал в свою программу элементы, связанные с юбилеем Победы.