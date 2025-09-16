Глава минздрава Бурятии поздравила семью с рождением 10-го ребенка

Накануне зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова поздравила многодетную семью Ринчиновых с рождением 10-го ребенка – девочки.

Также пара, Родион и Жанна, воспитывает 7 девочек и 2 мальчиков. А в сентябре появилась на свет еще одна малышка.

«Каждый ребенок – это особенная история, новое приключение и бесконечная радость. Семья Ринчиновых демонстрирует всем нам замечательный пример любви, заботы и единства и укрепляет основные ценности нашего общества», - написала Евгения Лудупова в своем ТГ-канале.