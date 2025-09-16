В Монголии рекордно выросло число иностранных туристов

Количество зарубежных туристов в сентябре выросло в Монголии на 16 тысяч. В итоге, по данным на начало сентября этого года, страну посетило 617 тысяч иностранных гостей. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

В 2024 году Монголия приняла 808,9 тысячи зарубежных туристов, что принесло доход в 1,6 миллиарда долларов США. Этот результат стал рекордным для туристической сферы. В текущем году правительство и туроператоры поставили задачу достичь отметки в 1 миллион иностранных посетителей.

Монголия привлекает иностранных туристов своей уникальной природой, кочевой культурой и историческими местами. Однако эксперты отмечают, что отсутствие инфраструктуры и различия в стандартах обслуживания остаются слабыми сторонами.

Большая часть зарубежных гостей, приехавших в 2024 году, прибыла из Китая, России, Южной Кореи, Японии и США, и их поездки обычно были недолгими.

Если классифицировать туристов по странам, то наибольшая их доля приходится на Китай. В первую пятёрку входят Россия, Республика Корея, Япония и Казахстан, а наименьшее число туристов приходится на Сингапур, Вьетнам и Малайзию.

Пока самым заметным международным брендом в Монголии является Hilton (Hilton Garden Inn) и Best Western Premier Tuushin. Другие крупные сети либо отсутствуют, либо находятся в стадии планирования.