Общество 16.09.2025 в 11:32

Улан-удэнку обвел вокруг пальца «инвестор» с сайта знакомств

Она потеряла 738 тысяч рублей
A- A+
Текст: Карина Перова
Улан-удэнку обвел вокруг пальца «инвестор» с сайта знакомств
Фото: архив «Номер один»

Жители Бурятии продолжают попадаться на удочку мошенников. Очередной жертвой стала 30-летняя улан-удэнка. Она потеряла 738 тысяч рублей после общения с «инвестором», с которым девушка познакомилась на одном из сайтов знакомств. Это были ее сбережения, а также деньги, которые она заняла у знакомой и взяла в кредит.

Знакомство завязалось в августе. Собеседник заявил, что занимается инвестициями и предложил попробовать заработать денег. Горожанка «клюнула». После с ней связался «представитель торговой площадки», который помог установить и зарегистрироваться в приложении для заключения сделок и получения прибыли.

Доверчивая жительница Улан-Удэ начала переводить средства с помощью приложения, думая, что пополняет счет своего криптокошелька. Затем ей позвонил молодой человек, который сообщил, что для вывода денег нужно сообщить поступивший код, и что у девушки есть на это одна попытка. Далее звонивший и вовсе сказал, что она назвала ошибочный код, из-за чего банковский счет заблокировали. А для разблокировки следует внести еще денег.

«По указанию злоумышленника девушка перевела дополнительно 440 000 рублей. После совершенных банковских переводов мошенник сообщил, что информация будет обработана в ближайшее время. Через несколько дней позвонил снова и сообщил, что снова были допущены какие-то ошибки и для внесения изменений необходимо опять внести денежные средства, после чего потерпевшая поняла, что общается с мошенниками», - рассказали в МВД по Бурятии.

Теги
мошенничество МВД

Все новости

В Бурятии контрабандистам не дали ввезти свыше 28 млн рублей налички
16.09.2025 в 12:14
В Улан-Удэ маленький ребенок вылетел в окно во время ДТП
16.09.2025 в 11:47
Улан-удэнку обвел вокруг пальца «инвестор» с сайта знакомств
16.09.2025 в 11:32
В Бурятии подрядчик «опрокинул» с ремонтом подогревателя котельной
16.09.2025 в 11:06
В Монголии рекордно выросло число иностранных туристов
16.09.2025 в 10:47
Глава минздрава Бурятии поздравила семью с рождением 10-го ребенка
16.09.2025 в 10:39
Павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ посетили более 8 тыс. человек
16.09.2025 в 10:21
В Бурятии «засекли» браконьера, наловившего омуля почти на 200 тысяч рублей
16.09.2025 в 10:10
В Бурятии водитель-лишенец передал руль своему 15-летнему сыну
16.09.2025 в 09:58
Сотрудница Росгвардии по Бурятии победила на полумарафоне «Золотое кольцо»
16.09.2025 в 09:41
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В Бурятии контрабандистам не дали ввезти свыше 28 млн рублей налички
Это показатели с начала года
16.09.2025 в 12:14
В Монголии рекордно выросло число иностранных туристов
За первые восемь месяцев 2025 года Монголию посетили 600 тысяч иностранных туристов
16.09.2025 в 10:47
Глава минздрава Бурятии поздравила семью с рождением 10-го ребенка
Пополнение случилось в семье Ринчиновых
16.09.2025 в 10:39
Павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ посетили более 8 тыс. человек
Гости экспозиции приобрели у ремесленников сувенирную продукцию на общую сумму порядка 7,2 млн рублей
16.09.2025 в 10:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru