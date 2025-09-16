Улан-удэнку обвел вокруг пальца «инвестор» с сайта знакомств

Жители Бурятии продолжают попадаться на удочку мошенников. Очередной жертвой стала 30-летняя улан-удэнка. Она потеряла 738 тысяч рублей после общения с «инвестором», с которым девушка познакомилась на одном из сайтов знакомств. Это были ее сбережения, а также деньги, которые она заняла у знакомой и взяла в кредит.

Знакомство завязалось в августе. Собеседник заявил, что занимается инвестициями и предложил попробовать заработать денег. Горожанка «клюнула». После с ней связался «представитель торговой площадки», который помог установить и зарегистрироваться в приложении для заключения сделок и получения прибыли.

Доверчивая жительница Улан-Удэ начала переводить средства с помощью приложения, думая, что пополняет счет своего криптокошелька. Затем ей позвонил молодой человек, который сообщил, что для вывода денег нужно сообщить поступивший код, и что у девушки есть на это одна попытка. Далее звонивший и вовсе сказал, что она назвала ошибочный код, из-за чего банковский счет заблокировали. А для разблокировки следует внести еще денег.

«По указанию злоумышленника девушка перевела дополнительно 440 000 рублей. После совершенных банковских переводов мошенник сообщил, что информация будет обработана в ближайшее время. Через несколько дней позвонил снова и сообщил, что снова были допущены какие-то ошибки и для внесения изменений необходимо опять внести денежные средства, после чего потерпевшая поняла, что общается с мошенниками», - рассказали в МВД по Бурятии.