Общество 16.09.2025 в 12:14

В Бурятии контрабандистам не дали ввезти свыше 28 млн рублей налички

Это показатели с начала года
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии контрабандистам не дали ввезти свыше 28 млн рублей налички
Фото: Бурятская таможня

С начала 2025 года Бурятская таможня пресекла незаконное перемещение через границу наличных денег на сумму свыше 28 млн рублей. Из них два факта контрабанды зафиксировали в августе (на 6,6 млн руб.) и одну в сентябре (2,8 млн руб.).

По данным фактам завели 7 уголовных дел, что семикратно превысило показатели прошлого года. Также в 3,5 раза выросло число административных дел. Во всех случаях нарушителями являлись иностранцы, направляющиеся из Монголии в Россию. Они пытались незаконно ввезти наличку в крупном размере без декларирования. Чтобы скрыть все от таможенного контроля они дробили суммы между собой по предварительному сговору.

В отношении нарушителей возбудили уголовные дела. Им «светит» до двух лет лишения свободы.

«Без декларирования разрешено перевозить через границу наличные денежные средства не превышающие в эквиваленте 10 тыс. долларов США. Наличные денежные средства свыше указанной суммы необходимо декларировать, а от 100 тыс. долларов США – вместе с декларацией необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств», - отметили в пресс-службе Бурятской таможни.

Теги
контрабанда наличка таможня

Все новости

В Бурятии контрабандистам не дали ввезти свыше 28 млн рублей налички
16.09.2025 в 12:14
В Улан-Удэ маленький ребенок вылетел в окно во время ДТП
16.09.2025 в 11:47
Улан-удэнку обвел вокруг пальца «инвестор» с сайта знакомств
16.09.2025 в 11:32
В Бурятии подрядчик «опрокинул» с ремонтом подогревателя котельной
16.09.2025 в 11:06
В Монголии рекордно выросло число иностранных туристов
16.09.2025 в 10:47
Глава минздрава Бурятии поздравила семью с рождением 10-го ребенка
16.09.2025 в 10:39
Павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ посетили более 8 тыс. человек
16.09.2025 в 10:21
В Бурятии «засекли» браконьера, наловившего омуля почти на 200 тысяч рублей
16.09.2025 в 10:10
В Бурятии водитель-лишенец передал руль своему 15-летнему сыну
16.09.2025 в 09:58
Сотрудница Росгвардии по Бурятии победила на полумарафоне «Золотое кольцо»
16.09.2025 в 09:41
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
Улан-удэнку обвел вокруг пальца «инвестор» с сайта знакомств
Она потеряла 738 тысяч рублей
16.09.2025 в 11:32
В Монголии рекордно выросло число иностранных туристов
За первые восемь месяцев 2025 года Монголию посетили 600 тысяч иностранных туристов
16.09.2025 в 10:47
Глава минздрава Бурятии поздравила семью с рождением 10-го ребенка
Пополнение случилось в семье Ринчиновых
16.09.2025 в 10:39
Павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ посетили более 8 тыс. человек
Гости экспозиции приобрели у ремесленников сувенирную продукцию на общую сумму порядка 7,2 млн рублей
16.09.2025 в 10:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru