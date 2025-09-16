В Бурятии контрабандистам не дали ввезти свыше 28 млн рублей налички

С начала 2025 года Бурятская таможня пресекла незаконное перемещение через границу наличных денег на сумму свыше 28 млн рублей. Из них два факта контрабанды зафиксировали в августе (на 6,6 млн руб.) и одну в сентябре (2,8 млн руб.).

По данным фактам завели 7 уголовных дел, что семикратно превысило показатели прошлого года. Также в 3,5 раза выросло число административных дел. Во всех случаях нарушителями являлись иностранцы, направляющиеся из Монголии в Россию. Они пытались незаконно ввезти наличку в крупном размере без декларирования. Чтобы скрыть все от таможенного контроля они дробили суммы между собой по предварительному сговору.

В отношении нарушителей возбудили уголовные дела. Им «светит» до двух лет лишения свободы.

«Без декларирования разрешено перевозить через границу наличные денежные средства не превышающие в эквиваленте 10 тыс. долларов США. Наличные денежные средства свыше указанной суммы необходимо декларировать, а от 100 тыс. долларов США – вместе с декларацией необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств», - отметили в пресс-службе Бурятской таможни.