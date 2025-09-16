Куренков открыл новый инспекторский участок ГИМС в Бурятии

В поселке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии открыли подразделение ГИМС. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи принял участие глава МЧС России Александр Куренков.

Быстровозводимое здание площадью 370 «квадратов» расположено в пределах байкальской природоохранной территории. Там создали все условия для комфортного и эффективного несения службы группы патрулирования. Директор Департамента государственной инспекции по маломерным судам Игорь Грязнов передал спецтехнику – автомобили и катера.

Специалисты будут отвечать за два района республики с населением, превышающим 30 тысяч человек. Это почти 550 километров берега озера Байкал и более 700 единиц маломерных судов. Также сотрудники ГИМС будут предоставлять жителям государственные услуги по регистрации и освидетельствованию маломерных судов.

«Новый инспекторский участок – это не просто новое здание, это прежде всего, повышение качества обслуживания граждан. Ввод в эксплуатацию этого современного объекта, а также оснащение подразделения новой спасательной техникой, безусловно, внесет существенный вклад в повышение уровня оперативного реагирования», - сказал Александр Куренков.