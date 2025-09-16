Общество 16.09.2025 в 12:46
В пригороде Улан-Удэ наворовали электричества почти на 700 тысяч рублей
Энерговорами оказались жители Иволгинского района
Текст: Карина Перова
В Иволгинском районе Бурятии за 8 месяцев 2025 года выявили десять фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Общий ущерб составил 670 258 рублей. В связи с этим поданы заявления в полицию для дальнейшего разбирательства, сообщили в ТГ-канале «Иволга-инфо.24/7».
По словам специалистов, потребители, решившие самостоятельно подключиться к электрическим сетям, подвергают свою жизнь смертельной опасности.
«Энерговоры своими действиями могут вызвать замыкание энергопроводящих контактов и попасть под действие дуги. В результате – тяжелейшие ожоги, нет защиты от перегрузки, а плохие контакты и проводка могут стать причиной пожара», - прокомментировали в Иволгинском РЭС.