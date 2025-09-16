Общество 16.09.2025 в 13:30

В Бурятии родилась девочка с редкой акушерской патологией

Малышка появилась на свет с истинным узлом пуповины
Текст: Карина Перова
В Бурятии родилась девочка с редкой акушерской патологией
Фото: Гусиноозерская ЦРБ

В Бурятии появилась на свет девочка с редкой акушерской патологией – истинным узлом пуповины. Об этом сообщили в Гусиноозерской ЦРБ. Этот узел диагностируют в 0,3-2,1% всех родов.

«На ранних сроках беременности, когда плод малых размеров и достаточно активный, чтобы проскочить в петлю пуповины, образуется настоящий узел», - пояснили врачи.

К счастью, роды прошли успешно: девочка здорова, а её мама счастлива.

