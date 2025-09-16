В Бурятии отметят Всемирный день донора костного мозга

В Улан-Удэ 18 сентября отметят Всемирный день донора костного мозга. Мероприятие состоится в Штабе общественной поддержки Бурятии по улице Борсоева, 7а (18+).

Программа включает участие донора костного мозга Романа Тахаева, который поделится своей историей участия в благородном деле спасения жизни. А также торжественное награждение новых почетных доноров России специальными нагрудными знаками.

«Это повод выразить благодарность людям, готовым бескорыстно поделиться частью себя, спасти незнакомых больных детей и взрослых, нуждающихся в трансплантации костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток. Благодаря донорству костного мозга пациенты с онкогематологическими заболеваниями имеют шанс на выздоровление», - отметили в Службе крови Бурятии.

Республика с 2019 года сотрудничает с Кировским научно-исследовательским институтом гематологии и переливания крови по рекрутингу доноров костного мозга. На данный момент в Федеральный регистр доноров костного мозга вступили 2 633 жителя региона. За 2025 год регистр пополнился 438 участниками. Сейчас три донора из Бурятии сдали стволовые клетки для спасения пациентов.

