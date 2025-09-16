Общество 16.09.2025 в 14:26

В Бурятии клещи активны даже осенью

За неделю они цапнули 11 человек
Текст: Карина Перова
В Бурятии клещи активны даже осенью
Фото: Роспотребнадзор по Бурятии (архив)

По данным Роспотребнадзора по Бурятии на 16 сентября, за медицинской помощью после укусов клещей обратился 3 881 человек. Случаи зафиксировали во всех районах республики и окрестностях Улан-Удэ

Специалисты предупреждают: осенью клещи все еще активны. Так, за прошлую неделю в республике за медицинской помощью обратилось 11 человек.

«При выходе на природу сейчас не стоит игнорировать привычные всем нам меры защиты от укусов клещей, в том числе использовать репелленты, осматривать себя и детей после прогулок в лесных зонах. Если нападения избежать не удалось, необходимо обратиться за медицинской помощью», - сказал главный государственный санитарный врач в Бурятии Сергей Ханхареев.

После присасывания клеща жителям следует обратиться в ближайшую медицинскую организацию: в Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, 9а). В районах – в поликлинику ЦРБ, ФАП или пункт скорой медицинской помощи.

клещи Роспотребнадзор

