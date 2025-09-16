В Улан-Удэ скоро прекратятся раскопки у Центрального рынка

В столице Бурятии специалисты завершают реконструкцию коммунальных сетей у Центрального рынка. Рабочие проводят гидроизоляцию каналов и тепловых камер, после чего запланирована обратная засыпка траншеи.

Как сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ, сейчас прошли гидроиспытания магистральных трубопроводов. Работы по обратной засыпке планирует завершить до конца октября.

«Гидроизоляция – критически важный этап работ. Она защищает трубы от коррозии и продлевает срок их службы, предотвращает протечки и сохраняет тепло в системе», - сказал главный инженер подрядной организации Кирилл Кирьязов.

Всего на участке трудится шесть бригад – 30 человек. Они выполнили основные работы: раскопали траншеи, демонтировали изношенные трубы и каналы, смонтировали новые каналы и коммуникации с необходимым оборудованием, и все соединили.

Масштабную реконструкцию в рамках городского мастер-плана начали в 2024 году. На данный момент выполнено более 80% работ. В районах, где ремонт завершён, специалисты приступили к засыпке траншей и котлованов.