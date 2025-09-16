Общество 16.09.2025 в 16:43

Замминистра закупила слишком много наркотиков

В Иркутске отправили в колонию чиновницу, которая потратила деньги на трамадол, который не понадобился
A- A+
Текст: Иван Иванов
Замминистра закупила слишком много наркотиков
Фото: минздрав Иркутской области

Бывший замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая обжалует приговор Кировского районного суда за превышение должностных полномочий при закупке опиоидного обезболивающего для больных – трамадола. Об этом сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на карточку Кировского райсуда.

Напомним, по данным следствия, в 2019 году Голенецкая утвердила заявки на закупку обезболивающего в объемах, которые многократно превышали реальные потребности пациентов с онкологией. Препарат так и не понадобился, сроки годности вышли, и партии пришлось уничтожить. В результате региональный бюджет потерял больше 25 миллионов рублей.

Уголовное дело завели после проверки прокуратуры. Ведомство отмечает, что мотивом действий Голенецкой было стремление «создать видимость эффективного руководства» и показать полное освоение федеральных субсидий. Суд приговорил Елену Голенецкую к 2 годам колонии-поселения и обязал экс-чиновницу вернуть в казну более 23 миллионов рублей.

Соседям вообще не везёт с чиновниками Минздрава. В октябре 2019 года, когда, по данным СКР, произошла закупка, министерством здравоохранения Иркутской области руководил Олег Ярошенко. Он занимал пост с 2015 года. В 2022 году иркутское УФАС оштрафовало бывшего министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко за нарушения при поставках медицинского оборудования, изделий и техники для городской детской стоматологической поликлиники.

После Ярошенко два министра подряд попали под следствие. В декабре 2022 года Наталью Ледяеву признали виновной в мошенничестве при закупке медицинских масок и приговорили к 6 годам и 7 месяцам заключения, а ее сын получил 8,5 года колонии общего режима. Следующего главу Минздрава – Якова Сандакова – приговорили к 18 годам в колонии строгого режима за взятку, превышения должностных полномочий и халатность. Речь шла о закупке медицинской техники.

Теги
иркутская область замминистра минздрав

Все новости

Замминистра закупила слишком много наркотиков
16.09.2025 в 16:43
Самбист из Бурятии завоевал «серебро» в Корее
16.09.2025 в 16:29
Логистический центр Wildberries построят под Ангарском
16.09.2025 в 16:13
В Улан-Удэ скоро прекратятся раскопки у Центрального рынка
16.09.2025 в 16:01
Монгольская команда возглавила мировой рейтинг Counter Strike 2
16.09.2025 в 15:45
Глава Бурятии провел встречу с Героем России Владимиром Дарковским
16.09.2025 в 15:32
Газопровод через Бурятию пройдёт лишь в 2032 году
16.09.2025 в 15:15
В Монголии удвоился экономический рост – премьер
16.09.2025 в 14:57
В Бурятии клещи активны даже осенью
16.09.2025 в 14:26
В Улан-Удэ выпавший из окна машины ребенок не был пристегнут
16.09.2025 в 14:10
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ скоро прекратятся раскопки у Центрального рынка
Рабочие завершают реконструкцию коммунальных сетей
16.09.2025 в 16:01
Монгольская команда возглавила мировой рейтинг Counter Strike 2
Киберспортсмены стали лучшими по данным западных рейтинговых платформ
16.09.2025 в 15:45
Глава Бурятии провел встречу с Героем России Владимиром Дарковским
Алексей Цыденов пригласил бойца принять участие в программе «Патриоты Бурятии»
16.09.2025 в 15:32
В Бурятии клещи активны даже осенью
За неделю они цапнули 11 человек
16.09.2025 в 14:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru