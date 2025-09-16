Замминистра закупила слишком много наркотиков

Бывший замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая обжалует приговор Кировского районного суда за превышение должностных полномочий при закупке опиоидного обезболивающего для больных – трамадола. Об этом сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на карточку Кировского райсуда.

Напомним, по данным следствия, в 2019 году Голенецкая утвердила заявки на закупку обезболивающего в объемах, которые многократно превышали реальные потребности пациентов с онкологией. Препарат так и не понадобился, сроки годности вышли, и партии пришлось уничтожить. В результате региональный бюджет потерял больше 25 миллионов рублей.

Уголовное дело завели после проверки прокуратуры. Ведомство отмечает, что мотивом действий Голенецкой было стремление «создать видимость эффективного руководства» и показать полное освоение федеральных субсидий. Суд приговорил Елену Голенецкую к 2 годам колонии-поселения и обязал экс-чиновницу вернуть в казну более 23 миллионов рублей.

Соседям вообще не везёт с чиновниками Минздрава. В октябре 2019 года, когда, по данным СКР, произошла закупка, министерством здравоохранения Иркутской области руководил Олег Ярошенко. Он занимал пост с 2015 года. В 2022 году иркутское УФАС оштрафовало бывшего министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко за нарушения при поставках медицинского оборудования, изделий и техники для городской детской стоматологической поликлиники.

После Ярошенко два министра подряд попали под следствие. В декабре 2022 года Наталью Ледяеву признали виновной в мошенничестве при закупке медицинских масок и приговорили к 6 годам и 7 месяцам заключения, а ее сын получил 8,5 года колонии общего режима. Следующего главу Минздрава – Якова Сандакова – приговорили к 18 годам в колонии строгого режима за взятку, превышения должностных полномочий и халатность. Речь шла о закупке медицинской техники.