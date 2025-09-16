В Хоринском районе Бурятии появится новая поликлиника на 100 посетителей в смену

В Бурятии к концу этого года в селе Хоринск появится новая поликлиника на 100 посетителей в смену. В райцентре Хоринского района завершается строительство здания, которое представляет собой быстровозводимое сооружение из модульных конструкций. Возведение объекта стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», отметили в Управлении капитального строительства РБ.

«Прежнее здание поликлиники было возведено более века назад и представляет собой деревянное приспособленное строение, которое уже давно пришло в аварийное состояние. Новое медучреждение учитывает все актуальные требования: здесь разместятся кабинеты узких специалистов, включая инфекциониста, появятся зоны отдыха для пациентов и аптечный пункт – всё то, чего не было в старой поликлинике», - сказал главный врач Хоринской ЦРБ Сергей Цыренжапов.

Работы начались в мае этого года. На данный момент объект готов на 60%. Строители смонтировали свайное поле и установили модули. Также на сегодняшний день готова кровля, ведутся фасадные работы, благоустройство территории, монтаж внутренних перегородок и подготовка поверхностей под финишную отделку.

Площадь нового медицинского учреждения составляет 1050 квадратных метров. Это позволит создать комфортные условия как для пациентов, так и для персонала. Поликлиника станет частью Хоринской центральной районной больницы и будет оказывать помощь жителям всего муниципалитета.

В УКСе Бурятии добавили: такие же модульные поликлиники сейчас возводятся еще в трех районах – Окинском, Тункинском и Муйском.