Общество 16.09.2025 в 17:20

За четыре года в Бурятии капитально отремонтировали более ста объектов

В основном работы сосредоточены именно на сельских объектах
Текст: Карина Перова
За четыре года в Бурятии капитально отремонтировали более ста объектов
Фото: Управление капитального строительства Бурятии

За четыре года в Республике Бурятия капитально отремонтировали более ста объектов. Среди обновлённых сооружений – социальные учреждения, включая детские сады, школы, поликлиники, дома культуры, а также объекты коммунальной инфраструктуры. В основном работы сосредоточены именно на сельских объектах, отметили в Управлении капитального строительства РБ.

В регионе в последние годы активно реализуется программа капитального ремонта: 65 объектов модернизировано в 2022 году, 41 – в 2023, 31 – в 2024. На 2025 год запланировано обновление 21 объекта, большая часть работ уже выполнена. Приоритетным направлением на протяжении всех лет стало обновление поликлиник, школ, а также модернизация инженерных коммуникаций для соцобъектов.

В качестве яркого примера можно привести капитальный ремонт здания Буддийского университета, расположенного на территории Иволгинского Дацана. В 2023 году на объекте отремонтировали кровлю, провели внутреннюю отделку, а также возвели входную группу. Эти работы были проведены всего за два месяца.

Также показательным примером служит модернизация пункта отбора на военную службу в Улан-Удэ. В 2023 году здесь обновили существующее здание и возвели новый модульный корпус.

В 2024 году в селе Хамней Закаменского района капитально отремонтировали среднюю общеобразовательную школу, которая не обновлялась несколько десятилетий. В здании заменили полы и двери, отремонтировали крышу, привели в порядок потолки и стены.

В этом году после капремонта открылась Бичурская СОШ №3. В учреждении обновили кровлю и полы, заменили инженерные сети, установили новую мебель и оборудование.

С 2022 года Управление капитального строительства осуществляет функции технического заказчика при проведении капитального ремонта социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры.

