Общество 16.09.2025 в 17:54

Молодой преподаватель БГСХА получит жилье по программе минсельхоза

Благоустроенным домом обеспечат Амгалана Чирипова
A- A+
Текст: Карина Перова
Молодой преподаватель БГСХА получит жилье по программе минсельхоза
Фото: минсельхозпрод Бурятии

В Бурятии начали реализацию программы по обеспечению преподавателей аграрных вузов жильем в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Первым участником программы стал 29-летний преподаватель кафедры ландшафтного дизайна и экологии Бурятской государственной сельскохозяйственной академии Амгалан Чирипов.

Молодой преподаватель уже выбрал свой будущий дом – благоустроенное жилье площадью 72 кв.м. с участком 8 соток. Дом оборудован всеми необходимыми коммуникациями: центральным водоснабжением, водоотведением, отоплением и электроснабжением.

«В какой-то момент хотел сменить сферу деятельности из-за невысокой зарплаты, но предложение участия в программе изменило мои планы, - признается Амгалан Чирипов. - Собственное жилье дает уверенность в завтрашнем дне. Теперь я могу спокойно продолжать работать на благо АПК республики».

После отработки пятилетнего срока специалист получает право выкупить жилье по льготной цене, не превышающей 20% от его расчетной стоимости. А если посвятит развитию агропромышленного комплекса республики десять лет, то сможет стать полноправным собственником всего за 1% от первоначальной выкупной стоимости.

Амгалан подобрал себе дом с тремя комнатами, террасой и видом на лес:

«Участок ровный, можно посадить культуры, - с энтузиазмом рассказывает молодой преподаватель. - Это именно то, что нужно для полноценной жизни и работы».

В настоящее время все документы готовятся к совершению сделки. Реализация данного мероприятия создает прочный фундамент для закрепления молодых и перспективных кадров в аграрной сфере Бурятии, обеспечивая её устойчивое развитие на долгие годы вперед.

Теги
нацпроект дом минсельхоз

Все новости

Молодой преподаватель БГСХА получит жилье по программе минсельхоза
16.09.2025 в 17:54
За четыре года в Бурятии капитально отремонтировали более ста объектов
16.09.2025 в 17:20
В Хоринском районе Бурятии появится новая поликлиника на 100 посетителей в смену
16.09.2025 в 17:06
Замминистра закупила слишком много наркотиков
16.09.2025 в 16:43
Самбист из Бурятии завоевал «серебро» в Корее
16.09.2025 в 16:29
Логистический центр Wildberries построят под Ангарском
16.09.2025 в 16:13
В Улан-Удэ скоро прекратятся раскопки у Центрального рынка
16.09.2025 в 16:01
Монгольская команда возглавила мировой рейтинг Counter Strike 2
16.09.2025 в 15:45
Глава Бурятии провел встречу с Героем России Владимиром Дарковским
16.09.2025 в 15:32
Газопровод через Бурятию пройдёт лишь в 2032 году
16.09.2025 в 15:15
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
За четыре года в Бурятии капитально отремонтировали более ста объектов
В основном работы сосредоточены именно на сельских объектах
16.09.2025 в 17:20
В Хоринском районе Бурятии появится новая поликлиника на 100 посетителей в смену
На данный момент объект готов на 60%
16.09.2025 в 17:06
Замминистра закупила слишком много наркотиков
В Иркутске отправили в колонию чиновницу, которая потратила деньги на трамадол, который не понадобился
16.09.2025 в 16:43
В Улан-Удэ скоро прекратятся раскопки у Центрального рынка
Рабочие завершают реконструкцию коммунальных сетей
16.09.2025 в 16:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru