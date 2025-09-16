Молодой преподаватель БГСХА получит жилье по программе минсельхоза

В Бурятии начали реализацию программы по обеспечению преподавателей аграрных вузов жильем в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Первым участником программы стал 29-летний преподаватель кафедры ландшафтного дизайна и экологии Бурятской государственной сельскохозяйственной академии Амгалан Чирипов.

Молодой преподаватель уже выбрал свой будущий дом – благоустроенное жилье площадью 72 кв.м. с участком 8 соток. Дом оборудован всеми необходимыми коммуникациями: центральным водоснабжением, водоотведением, отоплением и электроснабжением.

«В какой-то момент хотел сменить сферу деятельности из-за невысокой зарплаты, но предложение участия в программе изменило мои планы, - признается Амгалан Чирипов. - Собственное жилье дает уверенность в завтрашнем дне. Теперь я могу спокойно продолжать работать на благо АПК республики».

После отработки пятилетнего срока специалист получает право выкупить жилье по льготной цене, не превышающей 20% от его расчетной стоимости. А если посвятит развитию агропромышленного комплекса республики десять лет, то сможет стать полноправным собственником всего за 1% от первоначальной выкупной стоимости.

Амгалан подобрал себе дом с тремя комнатами, террасой и видом на лес:

«Участок ровный, можно посадить культуры, - с энтузиазмом рассказывает молодой преподаватель. - Это именно то, что нужно для полноценной жизни и работы».

В настоящее время все документы готовятся к совершению сделки. Реализация данного мероприятия создает прочный фундамент для закрепления молодых и перспективных кадров в аграрной сфере Бурятии, обеспечивая её устойчивое развитие на долгие годы вперед.